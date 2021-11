Scintille tra Hamilton e Verstappen: Lewis spinto fuori? Nessuna investigazione nel Gp del Brasile [VIDEO]

SportFair

Il Gp del Brasile sta regalando emozioni incredibili! Lewis Hamilton, partito dalla 10ª posizione in griglia per la penalità per la sostituzione del motore e per la squalifica dopo le qualifiche del venerdì, è affamato di vittoria.

Il britannico della Mercedes è stato autore di una strepitosa rimonta e adesso va a caccia del suo diretto rivale, Max Verstappen, attualmente al comando.

Dopo aver superato Sergio Perez con un duello davvero spettacolare, Lewis Hamilton ha tentato il sorpasso su Max Verstappen con un corpo a corpo che sta facendo tanto discutere. I due sono finiti ruota a ruota al 49° giro della gara in corso ad Interlagos ed è stato accompagnato fuori dal suo rivale della Red Bull.

Hamilton si è immediatamente infuriato, ma i commissari, dopo aver visionato l’episodio, hanno deciso di non avviare alcuna investigazione.