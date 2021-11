A Jeddah il primo match point per Max Verstappen: il programma del Gp dell’Arabia Saudita e dove vederlo in tv

SportFair

Inizia un nuovo weekend di gara! La Formula 1 si sposta in Arabia Saudita, per il primo Gp sul circuito di Jeddah. Si tratta del penultimo appuntamento della stagione 2021, il primo match point di Max Verstappen.

L’olandese della Red Bull, che ha 8 punti di vantaggio da Lewis Hamilton, potrebbe vincere il suo primo titolo Mondiale in Arabia Saudita. Il weekend di gara di Jeddah, dunque, è imperdibile.

L’intero weekend sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre qualifiche e gara andranno in onda anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente sabato alle 20.00 e domenica alle 20.30.

Il programma del Gp dell’Arabia Saudita

Venerdì 3 dicembre

FP1: ore 14:30 – 15:30

FP2: ore 18:00 – 19:00

Sabato 4 dicembre

FP3: ore 15:00 – 16:00

Qualifiche: ore 18:00 – 19:00

Domenica 5 dicembre

Gara: ore 18:30 – 20:30