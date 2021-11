Arrestata giocatrice del Psg: ha fatto aggredire a colpi di spranga una sua compagna di squadra

SportFair

Arriva dalla Francia, in particolare dal campionato di calcio femminile, una notizia davvero sconvolgente. La giocatrice Kheira Hamraoui è stata aggredita la scorsa settimana ed è attualmente in ospedale per le conseguenze causate dalla violenza subita. La 31enne giocatrice del club parigino stava rientrando a casa da una cena organizzata proprio dalla società, quando due persone l’hanno aggredita, vicino alla sua abitazione, con una spranga, colpendola alle mani e alle gambe.

Dopo alcuni giorni di indagini, le autorità hanno disposto l’arresto d Aminata Diallo, compagna di squadra di Hamraoui, colei che l’ha riaccompagnata a casa dopo la cena. La giocatrice è accusata di aver organizzato l’aggressione: il movente? La rivalità. Data l’assenza di Hamraoui, infatti, Diallo ha giocato nel match di Champions League tra Psg e Real Madrid vinta dalla squadra parigina per 4-0.

“Il Psg prende atto del fermo di polizia di Aminata Diallo questa mattina da parte della polizia giudiziaria di Versailles nell’ambito della procedura aperta a seguito di un’aggressione giovedì sera scorso ai danni di giocatori del club. Il Psg condanna fermamente le violenze commesse“, questa la nota del PSG dopo l’accaduto.