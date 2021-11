La sfida tra Verstappen e Hamilton si fa sempre più interessante: domenica il Gp del Messico, gli orari e dove seguirlo in tv

SportFair

E’ in arrivo un nuovo weekend di fuoco! Se la MotoGP ha già il suo campione del mondo, Fabio Quartararo, in Formula 1 la battaglia è ancora apertissima. Max Verstappen e Lewis Hamilton sono pronti a sfidarsi ancora e lo faranno questa volta in Messico, dove andrà in scena domenica un nuovo round della stagione 2021.

L’olandese della Red Bull ha 12 punti di vantaggio sul suo diretto rivale ed in terra messicana cercherà di allungare ancora. Così come negli Stati Uniti, la gara del Messico sarà un’altra gara con orari serali per gli appassionati italiani.

Il weekend di gara del Messico sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky, mentre su TV8 andranno in onda una sintesi delle qualifiche e la gara in differita rispettivamente sabato alle 23.15 e domenica alle 23.00.

Il programma del Gp del Messico

Venerdì 5 novembre

Prove Libere 1: 18:30-19:30

Prove Libere 2: 22:00-23:00

Sabato 6 novembre

Prove Libere 3: 18:00-19:00

Qualifiche: 21:00-22:00

Domenica 7 novembre

Gara: 20:00