Emozioni forti in Premier League, nuove panchine per Gerrard e Lampard: le bandiere di Liverpool e Chelsea affrontano il passato

SportFair

Due campioni, due fuoriclasse, due ex centrocampisti che adesso potrebbero ritrovarsi uno di fronte all’altro in veste di… allenatore. Sono stati due punti di riferimento per Liverpool e Chelsea, due calciatori con qualità superiore alla media. Stiamo parlando di Steven Gerrard e Frank Lampard. Il primo è stato già ufficializzato come nuovo allenatore dell’Aston Villa, il club inglese ha deciso di pagare tre milioni di euro ai Rangers per liberare il suo allenatore. L’ex Liverpool è reduce dalla cavalcata con il club scozzese. L’Aston Villa è, invece in profonda crisi ed è reduce da 5 sconfitte consecutive, la decisione inevitabile è stata quella di esonerare il manager Dean Smith. Inizialmente il candidato principale sembrava Fonseca, poi è arrivata la decisione di affidarsi a Gerrard. Un’altra panchina pronta a cambiare proprietario è quella del Norwich, il club inglese è in contatto con Frank Lampard e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Gerrard affronterà da avversario il Liverpool, Lampard il Chelsea. Due partite che preannunciano emozioni forti per due bandiere dei rispettivi club.

Gerrard all’Aston Villa

Steven Gerrard è un allenatore dell’Aston Villa, ex centrocampista. E’ stato considerato un calciatore di caratura mondiale, uno dei migliori della storia del calcio. L’esordio in Premier League si è registrato nel 1998, è riuscito a vincere la Champions League 2004-2005 e la Coppa UEFA 2000-2001, dal 2003 al 2015 è stato il capitano del Liverpool, nel 2015 si è trasferito ai LA Galaxy, è stata un’esperienza comunque importante per la sua carriera. In Nazionale ha partecipato ai campionati d’Europa del 2000, del 2004 e del 2012, al campionato del mondo 2006, 2010 e 2014. Con il Liverpool ha giocato 504 partite condite da 120 gol. Era un centrocampista eccezionale, con un tiro dalla distanza veramente impressionante, molto bravo anche nell’inserimento. E’ ufficiale l’ingaggio dall’Aston Villa, l’11 dicembre potrebbe affrontare da avversario il Liverpool. Da allenatore ha iniziato proprio dalle giovanili dei Reds, ma si è messo in mostra con i Rangers portando il club scozzese ad altissimi livelli.

Lampard al Norwich

Non è ancora ufficiale, ma l’accordo di massima è stato già raggiunto: Franck Lampard si appresta a diventare il nuovo allenatore del Norwich. E’ una storica bandiera del Chelsea, è stato il miglior marcatore della storia del club con ben 211 reti realizzate. Nella sua carriera da calciatore ha vinto tre Premier League, quattro FA Cup, due League Cup, due Community Shield, una Champions League, un’Europa League ed una Coppa Intertoto. Protagonista anche con la Nazionale inglese, ha partecipato a tre edizioni del campionato mondiale (2006, 2010 e 2014) e ad una del campionato europeo (2004). Con il Chelsea ha totalizzato 429 presenze. Da allenatore ha iniziato la carriera al Derby Couty, poi la chiamata proprio del Chelsea. A gennaio 2021 è stato esonerato, ma il rapporto con i tifosi non è cambiato. Il 19 marzo potrebbe incontrare di nuovo il Chelsea, questa volta da grande avversario.