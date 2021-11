Portiere argentino muore a 26 anni: i compagni portano la bara in campo per l’ultimo rigore, l’omaggio è da brividi [VIDEO]

SportFair

Davvero incredibile quanto accaduto a Tucuman, in Argentina. L’Atletico San Ramòn ha deciso di omaggiare Inti Castillo Segura con una cerimonia davvero insolita.

Segura era il portiere della squadra ed è morto a 26 anni in un incidente stradale, mentre guidava la sua moto, lo scorso 31 ottobre. Il Club ha deciso di ricordarlo per quello che era, il portiere dell’Atletico San Ramòn e così sui social sta facendo il giro del mondo l’insolito tributo.

Al funerale era presente l’intera cittadina, con centinaia di persone che hanno spostato la bara sul campo dove Inti giocava ogni settimana, per un ultimo saluto speciale e mai visto prima d’ora. La bara del portiere è stata messa tra i pali della porta e i suoi compagni hanno iniziato a tirare calci di rigore contro il feretro, ricordando le ultime parate dell’argentino.

“Ci siamo tutti chiesti: perché tu? Avevi ancora molte partite da giocare. Non potevi vincere questa partita ma il Paradiso ha vinto un ANGELO. Sappiamo che da lassù ci proteggerai e in ogni partita che il San Ramón gioca che ci incoraggerai dal cielo“, questo il messaggio della squadra.

Non sono mancati cori da stadio, ma anche momenti di forte commozione. Tutti i compagni di Inti lo hanno salutato, distrutti dal dolore, in lacrime, così come la famiglia, che non si è tirata indietro, schierandosi sul dischetto.