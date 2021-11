Formula 1, la situazione Verstappen: l’olandese a rischio penalità, anche Sainz sotto indagine

SportFair

E’ grande attesa per il gran premio di Formula 1 in Qatar, si corre una gara importantissima per il titolo con Hamilton e Verstappen in corsa per la vittoria del titolo. Il pilota della Mercedes partirà in pole, in seconda posizione proprio l’olandese.

Verstappen rischia però una penalizzazione. Il pilota della Red Bull è sotto investigazione per mancato rallentamento in regime di bandiera gialla. Verstappen è stato convocato dagli Stewards per “non aver rispettato le doppie bandiere gialle” durante il suo ultimo giro in Q3. L’incontro è previsto alle 11 italiane di domani, quattro ore prima del gran premio.

Sono finiti sotto investigazione, per la medesima ragione, anche Carlos Sainz e Valtteri Bottas.