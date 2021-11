Formula 1, la supremazia della Red Bull è schiacciante: Verstappen trionfa in Messico su Hamilton, bene le Ferrari

SportFair

Max Verstappen è veramente impressionante e allunga in classifica nel gran premio di Formula 1. Si è conclusa la gara in Messico e ha confermato il momento magico del pilota olandese che è sempre più il principale candidato alla vittoria del campionato. Lewis Hamilton non ha intenzione di mollare, ma il pilota della Mercedes oggi è stato in difficoltà così come la sua monoposto. Bottas non è riuscito ad aiutare il compagno, il finlandese si è girato in partenza e ha compromesso la gara. Buona la partenza di Leclerc che sale in quinta posizione.

Verstappen allunga, Max è protagonista di giri velocissimi e Hamilton non riesce a tenere il passo. Lewis rientra ai box e cambia gomme, la mossa permette di recuperare secondi. Due giri dopo rientra anche Verstappen. Perez è il leader, poi rientra ai box. La supremazia della Red Bull sembra schiacciante, Hamilton è distante 12 secondi. Giro veloce di Perez che ha intenzione di mettere pressione. Ordine di scuderia in casa Ferrari, Leclerc lascia passare Sainz. Verstappen vince senza problemi, Hamilton riesce a mantenere la posizione su Perez. Poi Gasly. Bene le Ferrari, Leclerc e Sainz sono rispettivamente quinto e sesto.