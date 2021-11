Formula 1, batosta per Verstappen: penalità per l’olandese, 3 posizioni a Bottas

SportFair

Si avvicina la partenza del gran premio del Qatar in Formula 1, appuntamento fondamentale per la vittoria al titolo. Sono due i piloti in corsa: Hamilton e Verstappen con il britannico che è in grande spolvero e l’olandese un po’ in difficoltà.

Sono arrivate le decisioni sul caso delle bandiere gialle durante le qualifiche. Il primo verdetto è stato per Bottas, tre posizioni al pilota della Mercedes. Ancora più duro il provvedimento per Verstappen, sono 5 le posizioni di penalità per il pilota della Red Bull, la situazione si complica per il leader del Mondiale. Nessuna penalità per Sainz.