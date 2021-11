Formula 1, arriva la sanzione a Verstappen per aver toccato l’ala della vettura di Hamilton: i dettagli

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa per il gran premio del Brasile, appuntamento molto importante per la vittoria del campionato di Formula 1, il duello è quello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. I due piloti sono sotto investigazione per due motivi diversi. Non è arrivata la sanzione nei confronti del pilota della Mercedes per un’irregolarità al Drs, l’ala mobile posteriore non “soddisfava il requisito di distanza massima fra le paratie di 85 mm”.

E’ arrivato, invece, il provvedimento nei confronti di Verstappen: multa di 50mila euro per aver toccato l’ala della vettura di Hamilton. Sospiro di sollievo per l’olandese che non sarà condizionato da provvedimenti nella Sprint Race.