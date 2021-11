Formula 1, duello Verstappen-Hamilton: come cambia la classifica piloti dopo il Messico

SportFair

E’ stato bellissimo il gran premio di Formula 1 in Messico e ha visto il trionfo di Verstappen su Hamilton, terzo un ottimo Perez. Il gran premio ha confermato la supremazia della Red Bull sulla Mercedes, le ultime gare si preannunciano bellissime. Il pilota olandese ha dominato il gran premio ed è il principale candidato alla vittoria finale. Hamilton si è accontentato del secondo posto, il massimo risultato previsto per il gran premio di oggi considerando la forza dell’avversario. Al terzo posto Perez, poi Gasly e le due Ferrari di Leclerc e Sainz. La classifica piloti è sempre più scoppiettante, Verstappen allunga su Hamilton, ma è ancora tutto aperto per il primo posto.

Formula 1, la classifica piloti

1 M. Verstappen Red Bull 312,5

2 L. Hamilton Mercedes 293,5

3 V. Bottas Mercedes 185

4 S. Perez Red Bull 165

5 L. Norris McLaren 150

6 C. Leclerc Ferrari 138

7 C. Sainz Ferrari 130,5

8 D. Ricciardo McLaren 105

9 P. Gasly AlphaTauri 86

10 F. Alonso Alpine 60