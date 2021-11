Formula 1, Hamilton accorcia le distanze su Verstappen: come cambia la classifica piloti

SportFair

Lewis Hamilton accorcia le distanze nella classifica piloti dopo la vittoria nel gran premio del Qatar, la corsa al titolo Mondiale è sempre più avvincente. Il britannico ha dominato in lungo ed in largo già dalla prima curva e ha meritato il successo. Verstappen limita i danni, l’olandese ha chiuso al secondo posto. Veramente strepitoso Fernando Alonso, l’ex Ferrari è tornato sul podio dopo 7 anni, grandissima emozione per un risultato eccezionale.

Verstappen si porta a 351,5 e mantiene la testa della classifica piloti. Hamilton accorcia le distanze dopo la vittoria in Qatar, il distacco dall’olandese è adesso di otto punti a due gare dal termine.

La classifica piloti

1. Verstappen 351,5

2. Hamilton 343,5

3. Bottas 203

4. Perez 190

5. Norris 153