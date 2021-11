Formula 1, come cambia la classifica piloti dopo la Sprint Qualifying in Brasile

SportFair

Si è conclusa la Sprint Qualifying, grandissime emozioni in una gara che ha registrato la rimonta di Lewis Hamilton, partito ultimo a causa della penalità per una irregolarità all’ala. Vince Bottas con un vantaggio di circa 1 secondo su Verstappen, poi Sainz e Perez. Nel giro finale Hamilton supera Norris per il quinto post, ma sarà costretto a partire al decimo posto per aver sostituito il motore. Ottimo risultato per la Ferrari di Sainz che ha chiuso al terzo posto.

Cambia anche la classifica piloti, Verstappen allunga su Hamilton: i punti dell’olandese sono 314,5 punti, il britannico risponde con 293,5.

1. Verstappen 314,5 punti;

2. Hamilton 293,5;

3. Bottas 188;

4. Perez 165;

5. Norris 150.

6. Leclerc 138;

7. Sainz 131,5;

8. Ricciardo 105;

9. Gasly 86;

10. Alonso 60.