Il gol dell’ex, capolavoro di Saponara: la Fiorentina vola contro il Milan [VIDEO]

Grandissima Fiorentina nel match della 13esima giornata del campionato di Serie A, i viola in campo contro il Milan in una partita per le zone alte della classifica. Buona partenza dei rossoneri che però non riescono a concretizzare.

La partita si sblocca su gravissimo errore di Tatarusanu, papera del portiere del Milan e gol facile di Duncan. Alla fine del primo tempo arriva il gol dell’ex, magia di Saponara che supera ancora il portiere rossonero. Fiorentina in doppio vantaggio all’intervallo e Milan in grossa difficoltà.