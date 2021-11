Fiorentina-Milan 4-3, le pagelle di SportFair: Tatarusanu in Gabbia e rossoneri alle corde, Vlahovic si esalta

SportFair

Una grandissima Fiorentina, il Milan si è svegliato troppo tardi. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Stefano Pioli, la compagine di Vincenzo Italiano si conferma sempre di più una possibile outsider. La gara è stata condizionata nettamente dalla papera del portiere Tatarusanu, non sbaglia Duncan. Alla fine del primo tempo è arrivato il raddoppio su magia di Saponara. Nella ripresa è Vlahovic a siglare il tris, Ibrahimovic riapre la partita con una doppietta. Nel primo tempo lo svedese è stato impreciso. Nel finale il Milan non riesce a raggiungere il pareggio, finisce 4-3 ancora con Vlahovic e autogol di Venuti.

Fiorentina-Milan, le pagelle di SportFair

FIORENTINA (4-3-3):

Terracciano voto 6.5: è molto attento e si conferma sempre più un portiere affidabile. Terra promessa.

Odriozola voto 6: calciatore di alto livello, bene in entrambe le fasi del gioco. Troppo leggero su Theo Hernandez.

Venuti voto 6: partita di buon livello per il difensore contro Ibra. Siam Venuti fin qua per vedere giocare Venuti. La prossima volta senza autogol.

Igor voto 6.5: limita al massimo gli avversari, si conferma un calciatore affidabile. Il cognome?

Biraghi voto 6.5: non si ferma un attimo e si dimostra un calciatore affidabile.

Bonaventura voto 6: partita emozionante per l’ex della partita, tanto movimento e qualità. Sbaglia sul gol del Milan.

Torreira voto 6.5: si prende la responsabilità di tanti palloni, fa girare bene il pallone.

Duncan voto 7.5: si fa trovare nel posto giusto al momento giusto.

Callejon voto 6: poco movimento, non è nella sua migliore giornata. Assente.

Vlahovic voto 8: è uno degli attaccanti più forti, il gol del 3-0 è bellissimo, poi chiude ancora i conti. Pronto per altri palcoscenici.

Saponara voto 7: il gol del raddoppio è uno spettacolo, un gol alla Saponara che vale il prezzo del biglietto.

A disposizione: Rosati, Cerofolini, Castrovilli 6, Maleh, Terzic, Frison, Nico Gonzalez 6.5, Benassi, Di Stefano, Sottil, Amrabat, Munteanu. All.: Italiano.

MILAN (4-2-3-1):

Tatarusanu voto 4: condiziona la partita con una papera gravissima sul gol di Duncan, il difensore Gabbia non copre. Tatarusanu in Gabbia.

Kalulu voto 6: non commette gravi errori, viene sostituito nel secondo tempo.

Kjaer voto 5.5: stranamente in difficoltà, ma contro Vlahovic è sempre molto difficile. Non trova la Kjaer.

Gabbia voto 4.5: non copre su Duncan in occasione del vantaggio. In Gabbia.

Hernandez voto 6: meglio nel secondo tempo quando spinge con maggiore continuità. Sbaglia sul gol del 4-2.

Kessié voto 6: si fa vedere poco, non riesce a mettere in mostra le sue caratteristiche.

Tonali voto 6: qualche giocata, ma poco altro.

Saelemaekers voto 5.5: non riesce mai a cambiare passo e viene giustamente sostituito. Poco Saele.

Brahim Diaz voto 5.5: come Saelemaekers.

Leao voto 6.5: salta tutti, è potenzialmente quello più pericoloso, ma non incide nei metri finali.

Ibrahimovic voto 7: si divora due gol, sigla una doppietta che riapre la partita. Eterno.

A disposizione: Mirante, Desplanches, Bennacer s.v., Ballo-Touré, Giroud 6, Romagnoli, Florenzi 6, Messias 5.5, Krunic s.v., Bakayoko, Pellegri. All.: Pioli.