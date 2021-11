Filippo Pozzato ancora ricoverato in ospedale per il Covid: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex ciclista

SportFair

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Filippo Pozzato. L’ex ciclista è ancora ricoverato a causa del Covid all’ospedale San Bortolo di Vicenza, la situazione è nettamente migliorata come conferma lo stesso Pozzato a Gazzetta.it: “sto meglio, mi hanno fatto alzare e mi sono anche fatto la doccia”.

Pozzato non si era ancora vaccinato, aveva preso appuntamento per il 25 ottobre ma era stato ricoverato mercoledì scorso con una saturazione pari a 84. Adesso è in attesa dell’esito del nuovo tampone per verificare la positività o meno al Covid-19. Pozzato è stato uno dei migliori corridori da classiche degli anni 2000 e si era ritirato nel 2018.