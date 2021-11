Valentino Rossi come Maradona, la festa ai box è pazzesca: “sai perchè mi batte il corazon?” [VIDEO]

SportFair

Una domenica davvero pazzesca, speciale, unica, storica e memorabile: il Gp di Valencia chiude un’era, Valentino Rossi si è ritirato. Il giorno che tutti speravano non arrivasse mai è arrivato e sta anche per terminare ormai. Il Dottore ha disputato oggi la sua ultima gara in MotoGP, che è stata una vera e propria festa. A Valencia c’erano tutti gli amici di Valentino Rossi ed in pista e ai box è stata una festa speciale per il Dottore, omaggiato sin dal giovedì di conferenze stampa.

Tornato ai box, dopo la gara ed il giro d’onore, Valentino Rossi è stato accolto da tutto il suo staff e da tutti i suoi amici che hanno dato vista ad una festa pazzesca nel garage Petronas. Canti, cori da stadio, balli, abbracci e sorrisi. Valentino Rossi come Maradona: “oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai, perchè, mi batte il corazon? Ho visto Valentino, ho visto Valentino“, questi i cori da stadio. Strepitosi i ragazzi dell’Academy, arrampicati nel garage, come dei veri ultras.