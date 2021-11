Federica Pellegrini chiude con il botto: è dominio negli ultimi 200 stile libero, tutti in piedi per la Divina

SportFair

E’ una giornata storica per il mondo del nuoto, è andata in scena l’ultima gara di Federica Pellegrini. La Divina è reduce dal terzo posto all’International Swimming League nei 200 stile libero, è stato un risultato straordinario. L’ultima gara è stata ai campionati Assoluti invernali di Riccione, la nuotatrice ha chiuso ufficialmente la sua carriera e non sono mancati i momenti di emozione. Inizierà una nuova vita per la 33enne che è stata protagonista di pagine storiche per lo sport italiano.

Federica Pellegrini ha gareggiato a Riccione nei 200 stile libero, la gara non ha risparmiato spettacolo. La Divina scappa già in avvio, il distacco è subito importante. E’ una cavalcata vincente per Federica Pellegrini che chiude al primo posto senza problemi. Si chiude con una standing ovation, tutti in piedi. La Pellegrini ha vinto in 1’54’95, poi Rachele Ceracchi. Poi la passerella finale, tutte insieme in corsia 4 con le nuotatrici che si abbracciano. Foto e festa per la Divina.

“Sono arrivata al limite, prima di buttarmi in acqua ero sull’orlo di una crisi di nervi. Alla presentazione ho dovuto far rientrare le lacrime. Per me era importantissimo finire così, avere la famiglia vicino, ma le sorprese non sono finite”.