Morris falloso fa infuriare Jokic, la reazione è folle: il serbo lo colpisce alle spalle, espulso [VIDEO]

Scene davvero spaventose dalla sfida NBA tra Miami Heat e Denver Nuggets andata in scena nella notte italiana. I protagonisti di uno spiacevolissimo episodio sono Nikola Jokic e Markieff Morris. Il cestista serbo aveva a referto 15 rimbalzi e 10 assist prima di venire espulso per una reazione davvero clamorosa.

Morris ha dato una gomitata a Jokic a metà campo nel tentativo di fermare il contropiede dei Nuggets, facendo infuriare il serbo che ha reagito in una maniera spropositata: un brutto colpo sulle spalle del suo avversario, finito a terra. Morris si è dimenato a terra dal dolore ed è stato assistito subito dal personale medico, mentre Jokic veniva allontanato.

Morris si è alzato ed è uscito dal campo sulle sue gambe e ha riportato un danno al collo, ma a prescindere dal dolore non sarebbe potuto tornare in campo perchè espulso per il suo gesto nei confronti di Jokic. Anche il serbo, ovviamente, è stato espulso per la sua folle reazione