Europei vasca corta, un’altra gioia da Simona Quadarella: è argento negli 800 stile

Seconda giornata nella vasca di Kazan e ancora soddisfazioni per l’Italia. Dopo l’impresa di Martina Carraro che si è confermata campionessa europea nei 100 rana in vasca corta, è arrivata un’altra gioia anche da Simona Quadarella che ha conquistato l’argento negli 800 stile. In totale l’Italia ha portato a casa 3 argenti, due con Lamberti e uno con Quadarella.

Le mancava solo l’argento per la tripletta personale sulla distanza e, con un’Anastasia Kirpichnikova imprendibile in 8’04″65, ci riesce proteggendo la seconda posizione dal ritorno della tedesca Isabel Marie Gose per sei centesimi: 8’10″54 contro 8’10″60.

E’ stata una giornata magica per la 22enne romana Simona Quadarella, d’oro nel 2019 a Glasgow, dove vinse anche i 400, e di bronzo a Copenhagen nel 2017, che è riuscita a portare a casa il massimo possibile perché neanche il personale, nonché migliore prestazione in tessuto mai nuotata in Italia, di 8’08″03 le sarebbe bastata per fermare la 20enne russa.

La regina del mezzofondo – tesserata per CC Aniene, allenata da Chritian Minotti e anche d’argento iridato ai Mondiali di Hangzou 2018 – si piazza al secondo posto sin dai 150 metri, congela la posizione finché a 150 metri dall’arrivo deve respingere l’attacco dell’avversaria tedesca con una chiusura progressiva da 31″35, 30″83 e 29″26.

Quinta Martina Rita Caramignoli – 30enne di Rieti tesserata per Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, allieva di Germano Proietti – che tocca in 8’14″36, a due secondi dal personale che le consentì di conquistare il bronzo due anni fa.