Europa League, perché il Napoli gioca mercoledì? I motivi del cambio di programma

Il Napoli è reduce dalla delusione contro l’Inter, è arrivata la prima sconfitta in campionato per la squadra di Luciano Spalletti. La prestazione degli azzurri è stata comunque all’altezza, la sfida è stata condizionata da alcuni episodi. Il pensiero è già rivolto alla prossima partita di Europa League, il Napoli sarà chiamato dalla trasferta contro lo Spartak Mosca.

Il rendimento della squadra di Luciano Spalletti è stato di altissimo livello in questa prima parte di stagione. In campionato continua a guidare la classifica nonostante il passo falso contro l’Inter, in Europa League è al primo posto del girone, ma la qualificazione non è ancora in ghiaccio con tutte le squadre ancora in corsa per il passaggio del turno, sarà fondamentale proprio la partita contro lo Spartak Mosca.

Perché il Napoli gioca mercoledì e non giovedì? Data e orari inconsueti per una partita di Europa League, ma la scelta è stata obbligata. Il calendario prevede infatti Lokomotiv-Lazio nella giornata di giovedì e la regola impedisce che due squadre della stessa città giochino una partita europea nel medesimo giorno. Ecco perché la partita del Napoli è stata anticipata di un giorno.