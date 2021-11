Gol ed esultanza polemica di Calhanoglu, l’autogol di de Vrij e il rigore sbagliato da Lautaro: l’avvio di Milan-Inter è di fuoco [VIDEO]

SportFair

Avvio di fuoco nel derby della dodicesima giornata del campionato di Serie A, Milan e Inter sono in campo per una partita che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista ambientale e della classifica. Brividi all’ingresso delle squadre in campo con le coreografie veramente mozzafiato delle due tifoserie.

L’avvio di partita regala emozioni: fallo di Kessie su Calhanoglu, l’ex della partita si presenta dal dischetto, gol ed esultanza polemica contro i suoi ex tifosi. La reazione del Milan è immediata, il pareggio arriva su autogol di de Vrij con un colpo di testa che beffa il compagno Handanovic. Al 25′ Lautaro sbaglia un rigore, ottimo intervento di Tatarusanu.