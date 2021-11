Si toglie la maglietta, esulta come Cristiano Ronaldo e viene sanzionato: la rivelazione di Jurgen Damm [VIDEO]

SportFair

Cristiano Ronaldo è un modello da seguire per tantissimi calciatori. E’ ancora uno dei più forti al mondo e si sta mettendo in mostra anche con la maglia del Manchester United. Negli ultimi mesi tantissimi calciatori hanno deciso di imitare l’esultanza di Cr7, il siuuu è diventato il gesto più amato soprattutto dai giocatori dei campionati minori e all’estero.

Su Youtube si trovano tanti video di calciatori che celebrano i gol proprio come Cristiano Ronaldo, il gesto nella Liga MX è stato sanzionato. Si continua a parlare di Jürgen Damm che, dopo il gol, si era tolto la maglietta ed esultato come l’ex Juventus, l’episodio risale al 2018. “Per essermi tolto la maglia e aver festeggiato come Cristiano Ronaldo, mi hanno multato”, ha spiegato il calciatore messicano a distanza di tre anni. Il ragazzo ha svelato che per ogni cartellino giallo era prevista una multa da 24 a 30mila pesos, con un prezzo ancora più salato per il cartellino rosso. “Non te lo dicono nemmeno, te li prendono direttamente dallo stipendio”, ha spiegato su Tik Tok.