Si è già spenta la stella di Emma Raducanu? La campionessa degli US Open non riesce più a vincere! Ko in Austria contro Wang Xinyu

SportFair

Amara sconfitta per Emma Raducanu nel torneo WTA di Linz. La tennista britannica, numero 20 al mondo e campionessa degli US Open 2021 non è riuscita a superare il primo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città austriaca.

Un ko che fa porre molti dubbi a molti fan e appassionati di tennis: la stella di Emma Raducanu si è già spenta? La giovane tennista britannica è stata criticata da molti, in particolar modo dopo il suo ko all’esordio ad Indian Wells, dopo aver partecipato ad una serie di eventi di gala a seguito del successo di New York.

E ieri è arrivato un altro brutto e pesante ko, all’esordio nell’Upper Austria Ladies Linz, dove la Raducanu era per la prima volta testa di serie di un evento WTA: la britannica è stata sconfitta dalla numero 106 al mondo, la cinese Wang Xinyu, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-1, 6-7, 7-5, dopo due ore e 35 minuti di gioco, proprio nel giorno in cui ha rivelato il suo nuovo allenatore, Torben Beltz, il tedesco che ha guidato Angelique Kerber al successo agli Australain Open e agli US Open.

Emma Raducanu, dopo il ko di ieri, ha riconosciuto che il suo corpo non è ancora riuscito a “prendere i ritmi” del WTA Tour, ma c’è chi pensa che la britannica sia stata troppo distratta negli ultimi periodi da faccende extra-tennistiche: Raducanu è apparsa la scorsa settimana al fianco di artisti del calibro di Jack Grealish e Jessica Ennis-Hill in una pubblicità natalizia da 6 milioni di sterline, è anche stata invitata a diventare un membro a pieno titolo dell’All England Club e ha firmato un accordo commerciale con la casa di moda francese Christian Dior.

Ieri, però, la britannica ha dovuto fare i conti anche con un problema fisico, un fastidio all’anca nelle fasi finali del match che non le ha permesso di essere lucida e di prendere la situazione in mano nei momenti decisivi della partita.

Un primo match deludente anche per il suo nuovo allenatore, ma Raducanu si è detta fiduciosa per il futuro: “è ovviamente un grande privilegio lavorare con un allenatore così esperto. Sono decisamente molto entusiasta di lavorare con lui durante la pre-stagione e nel prossimo anno. Sono entusiasta di tutto il lavoro che verrà. Penso che porti molta esperienza. Ovviamente ha lavorato con Kerber, che è una grandissima giocatrice e ha fatto benissimo, ha vinto tre slam. Penso che l’esperienza aiuti sicuramente qualcuno inesperto come me. Può guidarmi, cosa di cui mi sento davvero fiduciosa, ed è anche un ragazzo davvero positivo e allegro che porta grande energia alla squadra, quindi penso che sia importante anche quando viaggi sulla strada per molto tempo tempo“.