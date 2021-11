Splendido ritorno al passato per Elia Viviani! Il Profeta ingaggiato dall’Ineos Grenardiers

SportFair

Splendide notizie per Elia Viviani: il ciclista italiano, fresco vincitore delle medaglia d’oro mondiale nell’Eliminazione, ha optato per un romantico ritorno al passato-

Dalla prossima stagione Viviani indosserà la maglia dell’Ineos Grenardiers, ex Team Sky, almeno fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Avevo in testa che un giorno sarei tornato, quel giorno è arrivato e non potrei essere più felice. In questi anni non ho mai perso il contatto con la squadra, con Dave (Brailsford), con Rod (Ellingworth), con i corridori e i tecnici italiani. Non ho mai perso l’occasione di parlare in particolare con Dave alle gare di ciclismo, della mia squadra, della mia stagione e di questa squadra. È come tornare in una famiglia, per me“, ha dichiarato il campione azzurro.

“Mi sento come se potessi ricominciare da quel punto. L’anno prossimo l’obiettivo è vincere quante più gare possibili perché questo è il lavoro di un velocista. Ma posso anche affiancare i giovani e trasmettere la mia esperienza. Spero di poter essere un esempio da seguire. Le Olimpiadi sono importantissime per me, ho il privilegio di essere in una squadra che mi sosterrà. Guardo a quello che Filippo Ganna è stato in grado di fare su strada per la squadra e poi sulla pista di Tokyo. Ricordo anche Rio 2016 come se fosse ieri e come la squadra mi ha aiutato. Ho avuto due anni difficili e le Olimpiadi mi hanno restituito quello che mi mancava: le gambe, la convinzione e la fiducia in me stesso. La mia medaglia di bronzo quest’anno mi ha dato la convinzione di poter tornare di nuovo al mio livello“, ha concluso.