Downhill, il Ct Fabbri: “ho un tumore cerebrale, devo operarmi” [VIDEO]

Il neo Ct azzurro del Downhill Simone Fabbri ha annunciato, attraverso un video pubblicato sui profili social, la scoperta di un tumore che lo costringerà a fermarsi per qualche giorno. “Meno di un mese fa mi hanno diagnosticato un glioma cerebrale che deve essere rimosso. Si tratta di una asportazione in craniotomia, quindi un intervento piuttosto delicato, ma io conto di tornare presto in mezzo alle mie biciclette”.

L’annuncio è arrivato a meno di un mese dalla nomina federale del 2 novembre scorso. Sui social sono arrivati tanti messaggi di sostegno. Fabbri ha preso la decisione, inevitabile, di chiudere il proprio negozio a Forlimpopoli per almeno una settimana. Adesso dovrà pensare alla sua salute e superare questo periodo difficile.