Torna la Champions League, mercoledì il Milan sfida l’Atletico Madrid: dove vedere il match

Penultimo turno di UEFA Champions League che su Prime Video vede protagoniste due big del calcio europeo: Atletico Madrid-Milan, in programma mercoledì 24 novembre a partire dalle ore 19.30, calcio d’inizio alle ore 21.00. Una sfida decisiva in vista delle qualificazioni soprattutto per i ragazzi di Pioli, a cui servono ben due vittorie in queste ultime due giornate per passare il turno. In diretta dal Wanda Metropolitano ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar e Claudio Marchisio.

La telecronaca di Atletico Madrid-Milan è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23.00 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni.

Nuovo appuntamento su Prime Video con “Oltre i titoli”, il programma settimanale pre-partita dedicato alla UEFA Champions League, condotto da Valentina Ballarini, con ospiti dal mondo dello sport, del giornalismo e dei social per raccontare i momenti che precedono il match con commenti, previsioni, curiosità e contenuti inediti sulle squadre in campo. Protagonisti del pre-partita “Oltre i titoli” di Atletico Madrid-Milan sono Fabrizio Biasin, Gian Battista Olivero (Gazzetta dello Sport) e Germano Lanzoni, meglio noto come “Il Milanese Imbruttito”.

Gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì 23 e mercoledì 24 novembre saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 24.

Inoltre, sarà possibile rivedere i momenti migliori delle gare anche tramite Alexa, grazie alla nuova skill “Prime Video UEFA Champions League Highlights” dedicata alla competizione. Su tutti i dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo e su Fire TV Stick, è infatti possibile rivedere gli highlights delle partite semplicemente dicendo “Alexa, apri gli highlights di UEFA Champions League”. Le migliori azioni dei match in esclusiva Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre. Per tutti gli altri match, gli highlights saranno riproducibili fino alle 23:59 del giovedì.

Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.