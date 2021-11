Dove è stato Sebastiano Bianchi e perchè è scomparso da casa per tre giorni? “Avevo bisogno di una pausa”

SportFair

Una storia a lieto fine, per fortuna! Sebastiano Bianchi è tornato a casa dalla sua famiglia nella notte, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi cari, parenti, amici, compagni dis quadra, che temevano il peggio per lui.

In molti, ormai, lo davano per morto: il fratello aveva scritto in un post social che probabilmente si era suicidato e intanto i sommozzatori cercavano il suo corpo nelle acque del Lago Maggiore, visto il ritrovamento dell’auto del 29enne nelle vicinanze.

Sembra sia stato il servizio di ieri sera di “Chi l’ha visto?” a spingere Bianchi a tornare a casa. Ma dove è stato Sebastiano in questi giorni e perchè ha fatto perdere le sue tracce? Sembra che ai genitori abbia spiegato di “aver avuto bisogno di prendersi una pausa“. Il 29enne cestista dei Legnano Knights sarebbe stato da un’amica, che essendosi resa conto del caos creato dalla scomparsa di Bianchi gli avrebbe detto “cosa facciamo?”.