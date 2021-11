Dove è Shuai Peng? Scomparsa la tennista cinese che accusò di stupro l’ex vice premier, interviene anche la WTA

Lo scorso 2 novembre Shuai Peng aveva creato il caos in Cina con la sua denuncia di stupro: la tennista cinese, ex numero 1 nel doppio, aveva accusato l’ex vice premier, Zhang Gaoli, di violenze, per poi rimuovere il suo tweet e anche il suo account dai social.

La scomparsa della Peng non si è limitata però al mondo virtuale: da giorni ormai non si hanno infatti notizie della tennista. Dopo la sua denuncia in tanti avevano manifestato della preoccupazione per lei, certi che le sarebbe accaduto qualcosa e infatti Shuai è sparita nel nulla.

A qualche giorno dalla notizia della scomparsa della tennista è intervenuta anche la WTA, con un comunicato stampa che riporta le parole di Steve Simon, presidente del Tour femminile: “i recenti eventi in Cina che coinvolgono la giocatrice Wta, Peng Shuai, sono fonte di profonda preoccupazione. In qualità di organizzazione dedicata alle donne, rimaniamo fedeli ai principi che ci guidano: uguaglianza e rispetto. Peng Shuai, e tutte le donne, meritano di essere ascoltate, non censurate. La sua accusa sul comportamento di un ex leader cinese che l’avrebbe aggredita sessualmente deve essere trattata con la massima serietà. In tutte le società, il comportamento denunciato dalla giocatrice deve essere indagato, non perdonato o ignorato. Lodiamo Peng Shuai per il suo notevole coraggio e forza nel farsi avanti. Ci aspettiamo che questo problema venga gestito correttamente, il che significa che le accuse devono essere indagate in modo completo, equo, trasparente e senza censura. La nostra priorità assoluta e incrollabile è la salute e la sicurezza dei nostri giocatori. Ne parliamo perché si possa fare giustizia“.

Intano sui social spopola l’hashtag #WhereIsPengShuai.