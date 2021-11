Un doppio 2-2 che lascia tutto aperto per la qualificazione: Roma e Lazio limitano i danni, Immobile supera Piola

SportFair

Un’altra brutta figura per la Roma nella partita di Conference League contro il Bodo Glimt, adesso la qualificazione al prossimo turno è sempre più a rischio. Poco turnover questa volta per Mourinho, ma il risultato non cambia: dal primo minuto in campo El Shaarawy, Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham. Gli ospiti rispondono con la coppia d’oro formata da Solbakken e Botheim. L’avvio di partita è equilibrata e si registrano occasioni da una parte e dall’altra. Il match si sblocca al 45′ con il solito Solbakken. La Roma fa fatica ma riesce a reagire: è di El Shaarawy con un tiro a giro il gol del pareggio. Il Bodo continua a giocare bene, questa volta è Botheim di testa a riportare in vantaggio gli ospiti. La Roma può recriminare per due rigori non fischiati per falli di mano in area di rigore. Nel finale arriva il gol del definitivo 2-2 con un colpo di testa di Ibanez. Bodo primo con 8 punti, poi Roma 7 e Zorya a 6.

Marsiglia-Lazio

Ottima prestazione della Lazio che mette un altro mattoncino verso la qualificazione, gara di grande personalità su un campo difficile come quello del Marsiglia. Il tecnico Maurizio Sarri recupera Ciro Immobile, a completare il reparto Felipe Anderson e Pedro. L’avvio è di marca del club francese che passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato dall’ex Napoli Milik, ingenuo Acerbi che ha provocato il penalty. La reazione della Lazio è da grande squadra, il pareggio arriva alla fine del primo tempo con Felipe Anderson. Nel secondo tempo il club italiano gioca con grande coraggio e trova la marcatura con Immobile, l’attaccante sfrutta un grave errore dei padroni di casa. Finisce 2-2 con il gol finale di Payet. Il Galatasaray guida a quota 8, poi la Lazio a 5 e il Marsiglia a 4. Partita nella storia per Immobile: gol numero 160 con la Lazio, staccato Silvio Piola (159).