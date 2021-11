Djokovic rischia, Hurkacz si conferma in grande forma: la semifinale si decide al terzo set

SportFair

E’ stata una partita più complicata del previsto per Novak Djokovic, il tennista serbo è sceso in campo per la partita di semifinale valido per il torneo di Parigi-Bercy, si è confermato in grandissima forma Hurkacz che ha dimostrato di meritarsi la qualificazione alle Atp Finals.

Il primo set è di marca di Hurkacz che chiude sul 3-6. La risposta di Djokovic nel secondo set è da campione assoluto, il serbo mette le cose in chiaro con uno 6-0 che non lascia dubbi. Nel terzo e decisivo set la partita è equilibratissima e si decide al tie-break. Finisce 2-1 (3-6, 6-0. 7-6).