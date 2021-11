“A queste condizioni non andrà agli Australian Open”, Djokovic e il ‘ricatto’ sul vaccino

SportFair

Novak Djokovic potrebbe non scendere in campo per gli Australian Open. Il numero uno al mondo ha già vinto nove volte Slam australiani e sarebbe ovviamente una grossa perdita. Il motivo dell’eventuale forfait arriva direttamente dal padre: “ovviamente Novak vorrebbe partecipare con tutto il cuore – ha spiegato papà Srdjan – perché è uno sportivo e perché a Melbourne c’è una forte comunità di emigrati serbi. Ma non so se succederà. Probabilmente no, in queste condizioni, con questi ricatti e con queste procedure”.

La partecipazione di Djokovic è a rischio a causa delle regole molto restrittive decise dal governo australiano. Craig Tiley, direttore di Tennis Australia ha fatto sapere da tempo che tutti i tennisti dovranno essere vaccinati. “Vogliamo che Novak sia qui per il torneo – ha ribadito Tiley – , e lui sa che deve vaccinarsi. Ma ci ha detto che lui considera la questione un fatto privato”.