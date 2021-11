Sebastiano Bianchi disperso, si teme il peggio per il cestista italiano: i sommozzatori cercano il corpo nel Lago Maggiore

Arriva dal mondo della pallacanestro una notizia sconvolgente. Sebastiano Bianchi, giocatore del Legnano Basket, in Serie B, è disperso da ieri sera e si teme il peggo per lui. Classe 1992, Sebastiano vive a Verbania e ha indossato le casacche di Tortona, Cento, Omegna e Sangiorgese prima di vestire la maglia del Legnano, sua squadra attuale e non si hanno sue notizie da ieri.

La sua auto è stata trovata nei pressi del Lago Maggiore e per questo motivo i sommozzatori dei vigili del fuoco sono al lavoro da stamattina per cercare il corpo nelle acque del lago.

Solo pochi giorni fa Sebastiano Bianchi si era reso protagonista nel derby contro la Sangiorgese, mettendo a segno 14 punti e chiudendo la partita come miglior realizzatore nonostante la sconfitta.