Martin Castrogiovanni commovente! Il discorso all’allenatore affetto da SLA è da brividi [VIDEO]

E’ andata in scena lo scorso weekend la sfida di rugby tra Italia e Nuova Zelanda. Gli azzurri sono usciti sconfitto nel test match contro gli All Blacks all’Olimpico di Roma, riuscendo a tenere duro per 28 minuti prima di cedere agli avversari per 47-9.

Un match comunque interessante, a margine del quale non sono mancati episodi davvero speciali. Sta diventando virale un video davvero commovente, che riguarda Martin Castrogiovanni: l’ex rugbista azzurro come non lo abbiamo mai visto.

Castrogiovanni è stato autore di un discorso da brividi all’allenatore e presidente FIR Puglia, Grazio Menga, scoppiato in lacrime per le parole dell’ex pilone azzurro. Menga è affetto da sclerosi laterale spinale, ma nonostante ciò ha dato tutto il suo supporto alla Nazionale azzurra e Marti Castrogiovanni lo ha notato e si è congratulato con lui, facendo commuovere davvero tutti. “Ti sto notando dall’inizio della partita che ti alzi e abbassi dalla tua sedia, con una forza e determinazione che nonostante tutto ti fanno stare qui, orgogliosamente a vedere la nostra nazionale dalla tua carrozzina“, queste le parole di Castrogiovanni.