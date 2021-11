Marc Marquez potrebbe saltare anche il finale di Valencia, i dettagli svelati da Alberto Puig: “ha sbattuto la testa”

SportFair

E’ arrivata due giorni fa una pessima notizia per gli appassionati di MotoGP e tifosi di Marc Marquez: lo spagnolo della Honda si è nuovamente infortunato e dunque salterà il weekend di gara del Portogallo.

Marquez è caduto durante un allenamento di motocross sbattendo la testa e dopo alcuni giorni di riposo a casa ha deciso di farsi visitare. L’esito dei controlli non ha fatto di certo sorridere lo spagnolo e tutto il suo team: una lieve commozione cerebrale costringe Marquez a dovers saltare il Gp di Portimao di questa domenica.

Lo spagnolo, però, potrebbe saltare anche il gran finale di Valencia: “ha sbattuto la testa mentre faceva enduro sulle montagne vicino a Cervera. È stato un piccolo colpo, ma una volta tornato a casa continuava a giragli la testa come se fosse in uno stato confusionale. Non ha avuto problemi al braccio o in altre parti del corpo. È stato visitato a Barcellona, lunedi avrá un ulteriore controllo per capire se poter rientrare a Valencia“, ha spiegato Alberto Puig ai microfoni di Sky Sport.