La denuncia di Peng Shuai sconvolge la Cina intera: aggressione sessuale da parte dell’ex vicepremier

Ovviamente il post di Peng è scomparso poco dopo la sua pubblicazione, così come il suo account, ma per Weibo è stato impossibile riuscire a cancellare tutti i post di migliaia di persone che sono riuscite a riprenderlo prima della sua cancellazione.

In Cina, dopo l’accusa lanciata dalla tennista, è stato impossibile per alcune ore ricercare sul web il nome di Peng, così come notizie sul tennis in generale. La tennista ha poi ammesso di non avere prove.

“Anche se sono solo io, come un uovo che colpisce una roccia, o una falena che si autodistrugge intorno alla fiamma, dirò la verità su di te”, ha scritto la tennista, che ha spiegato che l’aggressione è avvenuta quando è stat ainvitata da Zhang a giocare a tennis con lui e la moglie. Una denuncia che ha creato parecchio scompiglio e fa anche preoccupare: c’è infatti chi teme che alla tennista possa accadere qualcosa.