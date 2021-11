Un anno senza Maradona, il figlio Diego Jr straziante sui social: “potresti scendere almeno per un minuto”

SportFair

Cade oggi il primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro è morto un anno fa in Argentina durnate la convalescenza a seguito di un intervento chirurgico alla testa. Ancora tanti i mesteri sul decesso dell’ex calciatore argentino, ma oggi c’è spazio solo per ricordi speciali e omaggi.

Come quello del figlio Diego Armando Jr, che sui social ha pubblicato un video nel quale canta per il padre con una dedica davvero straziante: “potresti scendere almeno per un minuto, farti abbracciare, ridere un po’ con me…Avrei così tante cose da dirti,tante canzoni da cantare insieme e guardare le partite del napoli. Papá é un anno che te ne sei andato chissà dove…..Vola alto come solo tu sai fare! Ti amo e mi manchi tanto!“.