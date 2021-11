DAZN, arriva la svolta (in negativo): stop alla visione su doppio dispositivo, gli abbonati già in protesta

SportFair

Arriva una svolta improvvisa e inattesa per gli abbonati di DAZN. La tv che si è aggiudicata i diritti per il campionato di Serie A ha deciso di non dare più la possibilità di vedere le partite su due dispositivi in contemporanea. La notizia è stata confermata anche da ‘Il Sole 24 Ore’.

La decisione di interrompere la visione a due utenze collegate allo stesso abbonamento ha già scatenato le prime reazioni e sono arrivate le prime proteste da parte degli utenti. Sarebbero in partenza le comunicazioni per gli abbonati e il passaggio definitivo dovrebbe arrivare già da metà dicembre. Chi ha sottoscritto l’abbonamento dovrà essere informato per tempo per avere la possibilità di esercitare l’eventuale recesso entro 30 giorni. Una brutta notizia per i tifosi, già penalizzati negli ultimi anni anche per l’accesso agli stadi. E spunta l’hashtag Daznout.