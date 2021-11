Daniele Bennati è il nuovo ct della Nazionale di ciclismo, sui social lo splendido messaggio di Davide Cassani

SportFair

Il post Cassani è stato deciso: a prendere le redini della Nazionale italiana di ciclismo sarà Daniele Bennati, ex professionista attivo dal 2002 al 2019. Non è ancora arrivata l’ufficialità della Federazione, ma si tratta ormai solo di una formalità. L’ex ct Cassani infatti ha commentato la novità con un post social, dunque l’annuncio arriverà molto presto.

41enne aretino, soprannominato “Pantera” per le sue abilità da velocista, vincitore di due Giri del Piemonte, tre tappe al Giro, due al Tour e 6 alla Vuelta di Spagna, oltre che vincitore della classifica a punti di Vuelta e Giro rispettivamente nel 2007 e 2008, Bennati sembra essere l’uomo perfetto per rivoluzionare gli azzurri della strada.

Il post social di Cassani

“Voglio fare un grosso in bocca al lupo al nuovo CT della nazionale di ciclismo. Ho grande stima in Daniele, l’ho sempre avuta. In 4 Mondiali è stato il mio regista ed è sicuramente l’uomo giusto per un ruolo così importante. Serio, preparato e ama la maglia azzurra”, queste le parole di Davide Cassani, ex ct azzurro.