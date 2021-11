Dani Alves sempre più stravagante: abito da sera e… infradito: presentazione show al Barcellona, il motivo è romantico [FOTO e VIDEO]

SportFair

Il Barcellona non sta di certo attraversando un buon periodo, è sicuramente uno dei momenti più difficile degli ultimi anni. La situazione tra campionato e Champions League non è delle migliori e anche dal punto di vista economico c’è preoccupazione. Negli ultimi giorni è arrivata una mossa a sorpresa: il ritorno di Dani Alves. Il laterale brasiliano aveva lasciato i blaugrana nel 2016 e dopo le esperienze in Italia, Francia e Brasile si è materializzato il ritorno in Spagna. L’ex Juventus ha rescisso il contratto con il San Paolo e ha sposato il nuovo progetto del Barcellona. Al momento potrà solo allenarsi con la squadra, sarà a disposizione di Xavi solo da 2022. Proprio l’allenatore ha dato l’ok al ritorno di Dani Alves.

La presentazione di Dani Alves in vestito e… infradito

Il Barcellona non può ancora tesserare Dani Alves, ma ha deciso di ufficializzarlo come nuovo calciatore per dare la possibilità al tecnico Xavi di iniziare a lavorare dal punto di vista fisico e tattico. Il brasiliano è pronto ad un grande lavoro: “sono cambiato in tante cose, ma una è rimasta la stessa: i tifosi del Barça vedranno l’anima e lo spirito. Se la mia prima versione è piaciuta, gli piacerà ancora di più la seconda. Sono più maturo e lavoro di più. La risposta si vedrà in campo. Onorerò questa maglia. Potrebbe essere l’ultima che indosserò. Ho un obiettivo molto chiaro: giocare i Mondiali 2022. Succedono cose speciali qui, al Barça, e ora voglio godermele”. Dani Alves è stato protagonista di un discorso allo spogliatoio, si è ripresentato con il botto. Il suo look ha scatenato le reazioni: l’ex Juventus ha indossato un vestito molto elegante, ma non sono passate inosservate le… infradito. Il motivo? Dani Alves ha voluto ricordare il periodo al Siviglia, durante la presentazione aveva ai piedi un paio di ciabatte, da lì è iniziata una carriera che ha regalato tantissime emozioni. Si tratta, quindi, di un nuovo inizio per Dani Alves con l’obiettivo di riportare il Barcellona in alto. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.