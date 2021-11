L’esposizione al sole e la dieta, Cristiano Ronaldo svela i suoi segreti: “io sono il mio dottore personale, il mental coach e il nutrizionista di me stesso”

SportFair

Cristiano Ronaldo, si sa, è uno fissato con l’alimentazione, l’allenamento e tanto altro ancora. Dettagli che fanno di lui un vero campione, che a tavola non sgarra mai, nemmeno bevendo un goccio di Coca-Cola, tanto da nasconderne una bottiglietta durante una conferenza stampa degli Europei.

Durante il documentario dedicato alla Juventus “All or Nothing”, in onda su Amazon Prime Video, il portoghese ha rivelato alcuni suoi segreti, non solo legati all’alimentazione: “il sole fa bene al mio corpo. Ma se stessi qui tutto il giorno mi farebbe male, mi verrebbero le rughe. Invece 30 minuti (non di più) mi fanno stare bene. Ho 36 anni e sono ancora qui. La cosa più importante è avere una vitamina D buona, alta. Il sole è gratis e prenderne per una mezz’ora aiuta il vostro sistema immunitario. Una vitamina C alta e Omega 3 pure aiutano. Io sono il mio dottore personale, il mental coach e il nutrizionista di me stesso. Se fai le cose giuste, sarai migliore degli altri“, ha spiegato l’ex bianconero.