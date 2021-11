Cristiano Ronaldo è già stufo del Manchester United? Cr7 minaccia l’addio, due squadre in fila

SportFair

Potrebbe presto concludersi l’esperienza bis di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United. Il portoghese si è ripresentato con il botto in Premier League, il rendimento dell’ex calciatore della Juventus è stato di altissimo livello: Cr7 sta trascinando la squadra con ottime prestazioni e tanti gol, la situazione dei Red Devils non è comunque entusiasmante. La qualificazione in Champions League è a rischio, mentre in Premier League la squadra occupa la sesta posizione ed è fuori dalla zona europea, il distacco dalla Champions League è di 5 punti mentre sono 9 i punti da recuperare sul Chelsea capolista. Il club dovrà fare i conti anche con il caso Cristiano Ronaldo.

La richiesta di Cr7

Cristiano Ronaldo è legato da un rapporto meraviglioso con il club, in particolar modo con i tifosi. Il portoghese è, però, anche un calciatore vincente e non accetta stagioni anonime. E’ quanto successo di recente con la Juventus, la decisione di lasciare il club bianconero è arrivata anche per una questione tecnica e di ambizioni. Cristiano Ronaldo è preoccupato dal rendimento del Manchester United e, secondo voci provenienti dall’Inghilterra, avrebbe avvisato la dirigenza dei Red Devils: “non sono tornato per giocare in Europa League”, ha minacciato Cristiano Ronaldo. L’addio potrebbe materializzarsi già al termine della stagione, in caso di mancato raggiungimento del quarto posto. Già iniziano a circolare voci sulle squadre in corsa per assicurarsi le prestazioni di Cr7, in fila il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Psg.