Rabbia e delusione, Cristiano Ronaldo infuriato col suo allenatore dopo Portogallo-Serbia! E sui social piovono critiche [VIDEO]

E’ andata male, malissimo, al Portogallo ieri sera, nella sfida decisiva contro la Serbia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Sono i serbi a staccare il pass diretto per il Qatar, mentrei portoghesi dovranno passare per i playoff del prossimo marzo.

Serata deludente per Cristiano Ronaldo, deluso e arrabbiato per il terribile ko per 1-2 grazie al gol al 91′ di Mitrovic: il calciatore portoghese non ha nascosto tutto il suo disappunto, sfogandosi con Fernando Santos, avvicinatosi per stringergli la mano. CR7 ma ha vistosamente gesticolato verso di lui, lamentandosi di qualcosa.

¡Se calentó el Comandante! 🔥@Cristiano no estaba nada contento tras la derrota de Portugal 🇵🇹 ante Serbia 🇷🇸 y así le reclamó al seleccionador luso Fernando Santos. ¿Qué tanto le habrá dicho? 🗣️ pic.twitter.com/6W7NJ98qBx — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 14, 2021

Ma non finisce qui! L’attaccante portoghese è finito al centro delle polemiche per aver sprecato un’occasione durante i minuti di recupero. Dopo un lancio di Cancelo nei pressi dell’area indirizzato proprio a CR7, Cristiano Ronaldo, invece che stoppare la palla e cercare il tiro sicuro, ha preferito un tiro disperato, volante, terminato con la palla volata in curva.

“Ha rovinato l’azione prima che iniziasse, solo per togliersi in fretta la maglia“, “Non ho idea di cosa abbia fatto, ha letteralmente rovinato la possibilità di pareggiare“, questi alcuni dei commenti contrariati dei tifosi portoghesi.