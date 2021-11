Cos’è VioliNation? Il nuovo fenomeno social che manda Twitter in tilt!

SportFair

Da due giorni è in tendenza e nella notte ha raggiunto numeri pazzeschi, ma non tutti sanno di cosa si tratta. Stiamo parlando di #VioliNation, l’hashtag che ha mandato Twitter in tilt. Se c’è chi ha rilasciato commenti per complimentarsi con questa clamorosa novità, come Sara Errani ed Andrea Delogu, c’è chi invece sta cercando di capire di cosa si tratta, chiedendo informazioni agli utenti social, come Fedez.

Cos’è VioliNation

VioliNation è un fenomeno social legato da uno Space creato da un utente, Moussolinho, il cui account attualmente non esiste più suTwitter. Moussolinho ha raduanto migliaia di persone offrendo loro un’infinità di audio e canzoni rivisitate in chiave calcistica da uno speaker che si occupa della Roma.

Lo Space è stato creato il 16 novembre, ma è nella notte di oggi che ha fatto un vero e proprio boom, con numeri davvero pazzeschi con attività da ogni parte del mondo: Stati Uniti, Australia, Filippine, Africa e Brasile. Oltre 5000 persone radunate nella notte e oltre 25 mila tweet, con tantissimi utenti ‘famosi’ interessati, come anche la Treccani.