Cosa ha fatto Max Verstappen? Il VIDEO al parco chiuso che incastra il leader mondiale

Si mette male per Lewis Hamilton e Max Verstappen in Brasile, entrambi sotto investigazione. I commissari hanno avuto parecchio lavoro da fare dopo le qualifiche di ieri, che hanno decretato la griglia di partenza della Sprint Race, in programma questa sera sul circuito di Interlagos.

Il britannico della Mercedes ha chiuso al primo posto le qualifiche, conquistando la pole position, ma un’irregolarità al Drs potrebbe costargli cara e potrebbe anche essere squalificato e partire dunque questa sera dall’ultimo posto in griglia.

Verstappen, invece, è stato convocato dai commissari per un episodio accaduto al parco chiuso dopo le qualifiche. L’olandese è stato immortalato da un tifoso mentre, dopo essere sceso dalla sua monoposto, toccava prima l’alettone della Red Bull e, poi , quello della Mercedes, violando l’articolo 2.5.1 del codice sportivo internazionale della FIA secondo il quale “all’interno del parco chiuso, solo gli ufficiali di gara assegnati possono entrare. Nessuna operazione, controllo, messa a punto o riparazione è consentita se non autorizzata dagli stessi ufficiali di gara o dal regolamento in vigore“.