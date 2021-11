Cosa è successo tra Ghali e Salvini durante il derby di Milano? La ricostruzione

SportFair

Da qualche ora è diventato virale il video della lite tra Ghali e Salvini durante il derby di Milano di ieri sera. Le immagini riprese in tribuna durante la sfida tra Milan e Inter hanno fatto il giro del web ma in tanti si sono chiesti e continuano a chiedersi cosa sia accaduto tra il rapper ed il politico.

Secondo le prime ricostruzioni l’episodio sarebbe accaduto dopo il pareggio del Milan. Ghali, non essendo ancora a conoscenza del fatto che si trattasse di un’autorete di De Vrij, non è riuscito a digerire l’esultanza di Salvini.

Ghali e Salvini, infatti, tifano per la stessa squadra, il Milan, ma Ghali avrebbe iniziato ad inveire contro al politico perchè certo che la rete fosse di Tomori. Le frasi del rapper rivolte a Salvini, dunque, erano per lo più legate al colore della pelle del calciatore rossonero e alle idee politiche del leghista. Salvini ha preferito non replicare all’attacco verbale del rapper, attendendo che l’intervento degli addetti alla sicurezza che hanno riportato la calma.

Le scuse del Milan

La Lega ha commentato l’accaduto con una nota ufficiale, nella quale ha anche svelato che il Milan si è scusato con Salvini: “Matteo Salvini è stato aggredito verbalmente da Ghali durante il primo tempo di Milan-Inter di ieri sera. Il leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell’immigrazione (cercando di filmarsi col cellulare) ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione“, si legge nella nota.