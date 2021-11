Cori e striscioni dai tifosi del Milan: Gazidis si commuove e scoppia in lacrime [FOTO]

SportFair

Dal punto di vista sportivo è stata una brutta giornata per il Milan, la squadra di Stefano Pioli ha perso in casa contro il Sassuolo con il risultato di 1-3, si tratta della seconda sconfitta consecutiva. I rossoneri rischiano di complicare la corsa scudetto, il Milan dovrà cambiare passo già dalla partita contro il Genoa.

Si sono registrati anche momenti di grande emozione. L’ad del Milan Ivan Gazidis è tornato a San Siro: “coraggio e tenacia, ad Ivan Gazidis un caloroso bentornato a casa”, si legge in uno striscione. Il dirigente rossonero è scoppiato in lacrime per l’emozione. Gazidis sta combattendo una battaglia contro il carcinoma alla gola. Il popolo rossonero è al suo fianco.