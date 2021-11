Coppa Davis, avvio con il botto dell’Italia contro gli USA: Sonego vince in due set contro Opelka

SportFair

Ottimo inizio dell’Italia in Coppa Davis, gli azzurri si candidano come grandi protagonisti, di fronte gli USA. Nella prima partita in campo Sonego contro Opelka, ottima prestazione del tennista italiano che ha messo subito le cose in chiaro dal primo set. L’avversario si è dimostrato pericoloso, ma non è riuscito ad essere concreto nella fase decisiva del match.

Sonego pizza un break importante nel finale del primo set e chiude sul punteggio di 3-6. Nel secondo set la musica non cambia e il match è equilibrato, si decide tutto al tie-break e vince Sonego. Finisce 0-2 per l’italiano (3-6, 6-7). Adesso in campo Sinner contro Isner.