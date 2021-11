Coppa Davis, Italia-Colombia in forte ritardo: il motivo

SportFair

Continua il programma della Coppa Davis, l’Italia è reduce da ottime prestazioni contro gli Usa con i successi di Sinner e Sonego che si confermano in grandissima forma, sconfitta invece per Musetti e Fognini nel doppio da Ram e Sock.

Il programma di oggi prevede il confronto contro la Colombia, l’appuntamento era previsto per le ore 16 ma inizierà con sensibile ritardo. Lo scontro tra Australia e Ungheria è stato più avvincente del previsto, al termine prenderà il via la partita dell’Italia. Con ogni probabilità gli azzurri scenderanno in campo dopo le 18.