Continuano i giochetti social di Mauro Icardi: “che bello quando tua moglie ti aspetta a casa” [FOTO]

Mauro Icardi e Wanda Nara stanno continuando a tenere viva una delle telenovele più seguite degli ultimi periodi. La coppia si è separata nuovamente a seguito di una nuova scoperta della showgirl argentina sul flirt del marito con l’attrice la China Suarez.

Wanda Nara è stata a Milano per lavoro ed è tornata adesso nella sua casa di Parigi, mentre Mauro Icardi è scomparso per qualche giorno dai social per tornare ieri carico a molla, tra frasi filosofiche, dediche romantiche e ‘giochetti’.

Già nella prima rottura il calciatore argentino del PSG aveva provato a smentire le voci della separazione con dei post social: Icardi pubblicava vecchie foto facendo pensare ai fan che si trattasse di scatti invece attuali.

Adesso Icardi, dopo aver dedicato un post alla moglie, ha postato una storia Instagram per far dubitare tutti i fan della nuova rottura. “Che bello tornare a casa dopo una partita e avere tua moglie che ti aspetta con una birra fresca”, ha scritto il calciatore del PSG a corredo di una foto di una birra tenuta dalla moglie nella piscina della loro abitazione di Parigi, lo stesso posto dove si trovava ieri Wanda Nara, come pubblicato nelle sue Storie Instagram.